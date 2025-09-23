Schneller zu Inbox Zero: Der neue E-Mail-Assistant von Perplexity schreibt Mail-Drafts für dich, sortiert deine Nachrichten mit Tags vor und plant sogar Meetings. Doch es gibt einen Haken. Wie oft schaust du am Tag in deine E-Mails? Wie viel Zeit könntest du bei der Verwaltung des Postfachs täglich sparen? Diese Fragen dürfte sich das KI-Unternehmen Perplexity auch gestellt haben. Denn das hat eine KI-basierte Lösung entwickelt, um deine Mails nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n