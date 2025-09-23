Weimar/Berlin (ots) -Wegweisende Entscheidungen hat die ZDK-Mitgliederversammlung heute in Weimar getroffen: Die Delegierten wählten einstimmig Jürgen Hasler zum neuen Hauptgeschäftsführer. Er folgt auf Dr. Kurt-Christian Scheel, der den ZDK Ende April 2025 verlassen hatte.Jürgen Hasler (56) ist seit dem 16. September 2023 als Geschäftsführer Politik, Kommunikation und Events beim ZDK tätig und hat die neue Hauptstadtrepräsentanz am Gendarmenmarkt aufgebaut. Seit dem 1. Mai 2025 war er Teil der bevollmächtigten ZDK-Geschäftsführung, zur der außerdem ZDK-Justiziar Ulrich Dilchert und Matthias Kenter, ZDK-Geschäftsführer Finanzen und Verwaltung, gehörten."Wir freuen uns, mit Jürgen Hasler einen neuen Hauptgeschäftsführer gefunden zu haben, der den Weg der Neuausrichtung des ZDK in den vergangenen Monaten maßgeblich mitgestaltet und vorangetrieben hat", betont ZDK-Präsident Thomas Peckruhn. "In seiner bisherigen Funktion ist es ihm zusammen mit seinem Team gelungen, den ZDK bei der Politik in Berlin und Brüssel deutlich sichtbarer zu machen und unsere Themen an den richtigen Stellen wirksam zu platzieren. Darüber hinaus hat er die Kommunikation unseres Verbandes nach innen und außen weiter ausgebaut und damit die mediale Wahrnehmung spürbar verbessert."Jürgen Hasler hat Politische Wissenschaft, Europa-/Völkerrecht und Wirtschaftspolitik in Bonn und Paris studiert, sowie einen MBA Entrepreneurial Management der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin.Die Pressemeldung und ein Foto finden Sie hier (https://www.kfzgewerbe.de/zdk-juergen-hasler-ist-neuer-hauptgeschaeftsfuehrer).Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7865/6123660