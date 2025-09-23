Anzeige
Mehr »
Dienstag, 23.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Avanti Gold steigt um 1.500% - und steht womöglich erst am Anfang
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
23.09.2025 14:21 Uhr
257 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/Vorsichtig aufwärts - Gold auf Allzeithoch

DJ MÄRKTE EUROPA/Vorsichtig aufwärts - Gold auf Allzeithoch

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstagmittag im Plus. Neue Rekordhochs an der Wall Street stützen die Stimmung. Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 23.591 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,5 Prozent auf 5.469 Punkte nach oben. Der Euro zeigt sich wenig verändert bei 1,1796 Dollar. "Der starke Euro schadet der exportorientierten Wirtschaft", heißt es bei QC Partners und nennt damit einen der Gründe, warum der DAX in den vergangenen Monaten den Anschluss an die US-Börsen verloren hat. Für Freude sorgt einmal mehr Gold, das in Euro gerechnet erstmals mehr als 3.200 Euro kostet.

PMIs senden vorsichtiges Hoffnungszeichen

Für Elmar Völker, Analyst bei LBBW Research, hat der Einkaufsmanagerindex (PMI) ein ambivalentes Signal für deutsche Wirtschaft gesendet. Der PMI für das Verarbeitende Gewerbe ist im August von 49,8 auf 48,5 Punkte gefallen. Der PMI für den Dienstleistungssektor zog hingegen deutlich an, und zwar von 49,3 auf 52,5 Punkte. Einerseits sei der Stimmungsaufschwung in der Industrie vorerst beendet. Andererseits fassen die Unternehmen im Dienstleistungssektor neuen Mut, denn der zugehörige Index sprang auf das höchste Niveau seit Januar 2025. In der Summe sei dies ein vorsichtiges Hoffnungszeichen, dass die deutsche Wirtschaft zum Jahresende hin aus der Stagnationsfalle herausfinden könnte.

Der wichtigste Termin der Woche steht allerdings erst am Freitag an, wenn der Kernindex der persönlichen US-Konsumausgaben für August veröffentlicht wird. Dieser ist im Vergleich zum weniger umfassenden Verbraucherpreisindex das favorisierte Inflationsmaß der Fed.

ASMI mit Umsatzwarnung - Tui mit Trading Update

Nicht alle Nachrichten aus dem Technologie-Sektor sind momentan positiv. Die Prognosesenkung von ASM International dürfte zu Senkungen der Konsensschätzungen führen, schreiben die Analysten von JP Morgan in einer Research Note. Der niederländische Anbieter von Anlagen zur Halbleiterherstellung senkte seine Jahresprognose aufgrund der erwarteten Schwäche im vierten Quartal bei Spitzen-Logikchips und einer geringeren Nachfrage in den Bereichen Power, Wafer und Analog. Infolgedessen rechnet die US-Bank damit, dass die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr beim Umsatz um rund 4 Prozent und beim Gewinn um knapp 6 Prozent zurückgehen werden. Die als zu hoch erachteten Schätzungen für 2026 dürften zurückgesetzt werden, während der mittelfristige Ausblick positiv sei, fügen sie hinzu. Die Aktie gibt um 2,9 Prozent nach.

Für die Orsted-Aktie geht es 5,2 Prozent nach oben. Ein US-Bundesrichter hat dem dänischen Windenergie-Unternehmen erlaubt, den Bau eines Offshore-Windkraftprojekts in der Nähe von Rhode Island wieder aufzunehmen, und damit eine einstweilige Verfügung gegen die Entscheidung der Trump-Administration erlassen, das Projekt zu stoppen. "Die Nachricht dürfte am Markt gut ankommen, insbesondere da bei Orsted eine wichtige Kapitalerhöhung läuft", so ein Teilnehmer.

Auch die Aktien von Nordex (+1%) und Siemens Energy (+0,5%) notieren im Plus. Bei Siemens Energy dürfte die jüngste Nvidia-Nachricht über Investitionen in KI-Datenzentren stützen. Siemens Energy ist Infrastruktur-Ausrüster in diesem Bereich.

Dank eines Trading-Updates geht es für die Tui-Aktie 2 Prozent nach oben. Für die anstehende Wintersaison 2025/26 seien bislang 1,8 Millionen Buchungen eingegangen. Insgesamt liegen die Buchungen damit um 1 Prozent über dem Vorjahresniveau, die Durchschnittspreise sind weiterhin 3 Prozent höher. Das Update von TUI zeige, dass der deutsche Reiseveranstalter widerstandsfähig, aber nicht völlig immun gegen das schwierige Konsumumfeld in Großbritannien und Deutschland sei, meinen die Analysten von Peel Hunt. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50       5.468,93    +0,5%    26,88   +11,2% 
Stoxx-50         4.603,99    +0,2%    8,40    +6,7% 
DAX           23.591,19    +0,3%    64,14   +18,2% 
MDAX           30.212,06    +0,2%    58,35   +17,8% 
TecDAX          3.643,13    +0,4%    14,87    +6,2% 
SDAX           17.003,65    +0,3%    58,78   +23,6% 
CAC            7.888,04    +0,7%    57,93    +6,1% 
SMI           12.114,23    -0,1%   -11,91    +4,5% 
ATX            4.624,34    +0,3%    15,47   +25,8% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Fr, 17:15  % YTD 
EUR/USD           1,1796    -0,0%   1,1800   1,1750 +13,9% 
EUR/JPY           174,29    -0,0%   174,33   173,81  +7,0% 
EUR/CHF           0,9347    -0,1%   0,9355   0,9344  -0,3% 
EUR/GBP           0,8729    -0,1%   0,8734   0,8718  +5,5% 
USD/JPY           147,75    +0,0%   147,74   147,91  -6,0% 
GBP/USD           1,3515    +0,0%   1,3512   1,3478  +8,0% 
USD/CNY           7,1076    -0,0%   7,1101   7,1038  -1,4% 
USD/CNH           7,1146    -0,0%   7,1166   7,1171  -3,0% 
AUS/USD           0,6607    +0,2%   0,6597   0,6595  +6,6% 
Bitcoin/USD       113.137,60    +0,1% 113.055,60 115.530,00 +19,0% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          62,55    61,90    +1,1%    0,65 -13,3% 
Brent/ICE          67,22    66,57    +1,0%    0,65 -11,0% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.783,04   3.749,25    +0,9%    33,79 +42,8% 
Silber            44,33    44,05    +0,6%    0,28 +52,6% 
Platin          1.232,72   1.204,26    +2,4%    28,46 +37,5% 
Kupfer            4,63     4,63    -0,1%    0,00 +12,6% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2025 07:46 ET (11:46 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.