Bonn (ots) -Mein Vater war ein deutscher SoldatWehrmachtskinder in FrankreichFilm von Susanne Freitag-CarteronPhoenix/ZDF 2025, 45'Jahrzehntelang haben sie ihre Geschichte verschwiegen - die französischen Kinder deutscher Wehrmachtssoldaten. Nach dem Ende des Krieges wurden sie als "Deutschen-Bastarde", "Boches", beschimpft, ihre eigenen Familien haben sie verstoßen und verachtet. Erst Anfang der 2000er Jahre, als viele schon im Rentenalter sind, begannen sie, ihre Geschichten öffentlich zu machen und ihre Väter zu suchen, die sie nie kennengelernt hatten. Ein ergreifender Film über ein lange währendes Tabu.Im Zentrum der Dokumentation steht Francis Boulouart, 82. Er ist eines dieser Kriegskinder. Der Film zeigt seine Reise in die eigene Vergangenheit, gemeinsam mit anderen Betroffenen. Historiker schätzen die Zahl der "Kinder der Schande" auf rund 200.000 allein in Frankreich. 20 Jahre lang begleitet das Fernsehteam ihn und andere Kriegskinder bei der Suche nach den Wurzeln. Francis Boulouart hat seinen Halbbruder Rudi Knöri in Deutschland gefunden, die Kamera hat ihn bei diesem emotionalen Moment begleitet und auch in den Folgejahren die Entwicklung einer besonderen Bruderbeziehung verfolgt.Der Film beleuchtet mehrere persönliche Schicksale, jedoch auch die historische Dimension dieses Kapitels der deutsch-französischen Aussöhnung. Die Kinder des Krieges sind ein europäisches Phänomen, das lange im Schatten der Geschichte stand, weil die Scham der Betroffenen, Feindeskinder zu sein, zu groß war. Der französische Historiker Fabrice Virgili hat diese Geschichten analysiert und zeigt, wie sich das gesellschaftliche und politische Narrativ über Jahrzehnte verändert hat. Der Film erzählt, wie sich im Verlauf der Geschichte der Umgang mit dem Thema wandelt - von der Gründung von Kriegskinder-Vereinen, der Veröffentlichung ihrer Geschichten in zahlreichen Büchern bis hin zur Anerkennung durch den Erhalt der doppelten Staatbürgerschaft.Francis Boulouart hat inzwischen 140 Veranstaltungen ausgerichtet. Auf der Konferenz der Kriegskinder in Saarbrücken, 80 Jahre nach Kriegsende, berichtet er gemeinsam mit seinem Bruder über ihre Geschichte, vor deutschen und französischen Schulklassen. "Wir haben die Pflicht zu erinnern", sagt er, "damit sich so etwas nie wiederholt". Für seine Enkelkinder ist die deutsche Herkunft normaler Teil ihrer Biographie. Boulouarts Enkelin ist stolz darauf, und erzählt diese besondere deutsch-französische Geschichte immer wieder.