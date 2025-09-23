EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Konsum REIT-AG
Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR (VBL), Karlsruhe/Deutschland, hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 19. September 2025 folgendes mitgeteilt:
Wir nehmen Bezug auf unsere Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33 ff. des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) vom 4. August 2025 betreffend die Deutsche Konsum REIT-AG.
Aufgrund der erfolgten Überschreitung der Schwelle von 20 % der Stimmrechte aus Aktien an der Deutsche Konsum REIT-AG teilen wir, auch im Namen unseres Tochterunternehmens MS1 alpha invest GmbH, gemäß § 43 Abs. 1 WpHG das Folgende hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und der Herkunft der verwendeten Mittel mit:
23.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Konsum REIT-AG
|Marlene-Dietrich-Allee 12b
|14482 Potsdam
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-konsum.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2201982 23.09.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group