Köln (www.fondscheck.de) - Die Hauptaktienmärkte entwickelten sich im August ohne große Schwankungen tendenziell freundlich, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Growth Fonds (ISIN LU0095335757/ WKN 989614).Die Märkte in Europa und in Japan hätten zugelegt, während der US-amerikanische Markt wesentlich bedingt durch einen nachgebenden US-Dollar etwas verloren habe. Nebenwerte hätten sich vor allem in den USA sowie in Japan besser als Standardwerte entwickelt, während sie in Europa hinter Standardwerten zurückgeblieben seien. Der Marktindex der asiatischen Schwellenländer habe einen leichten Rückgang verzeichnet. Der Sauren Global Growth A habe im August einen Wertzuwachs in Höhe von 1,7% verbucht. ...

