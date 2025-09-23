Der kanadische Hersteller Ballard Power Systems will Anfang Oktober auf der Busworld in Brüssel ein Brennstoffzellenmodul der neuen Generation für den öffentlichen Nahverkehr vorstellen. Das FCMove-SC genannte Modul hat eine Spitzenleistung von mindestens 75 kW. Ballard Power ist mit seinen Brennstoffzellenmodulen schon länger im europäischen Markt aktiv: Laut dem Unternehmen wurden sie bereits in über 850 Fahrzeugen auf dem Kontinent verbaut und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net