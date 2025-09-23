Anzeige
Dienstag, 23.09.2025
Avanti Gold steigt um 1.500% - und steht womöglich erst am Anfang
Dow Jones News
23.09.2025 15:09 Uhr
OSSIAM STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT NR UCITS ETF 1C (EUR): Net Asset Value(s)

OSSIAM STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT NR UCITS ETF 1C (EUR): Net Asset Value(s) 
23-Sep-2025 / 14:35 CET/CEST 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
 
=---------------------------------------------------------------------------------- 
Net Asset Value(s) 
FUND: OSSIAM STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT NR UCITS ETF 1C (EUR) 
 
DEALING DATE: 22/09/2025 
 
NAV PER SHARE: EUR: 135.1000 
 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 1336649 
 
CODE: S6EW 
 
=---------------------------------------------------------------------------------- 
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
=---------------------------------------------------------------------------------- 
ISIN:     LU0599613147 
Category Code: NAV 
TIDM:     S6EW 
LEI Code:   549300ZED4J7D0F2CY88 
Sequence No.: 402988 
EQS News ID:  2202580 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2202580&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2025 08:35 ET (12:35 GMT)

© 2025 Dow Jones News
