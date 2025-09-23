Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 23
[23.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.09.25
|IE000LZC9NM0
|8,761,102.00
|USD
|0
|70,900,455.56
|8.0926
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.09.25
|IE000DOZYQJ7
|3,239,043.00
|EUR
|0
|19,053,008.60
|5.8823
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.09.25
|IE000GETKIK8
|56,336.00
|GBP
|0
|609,502.54
|10.8191
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.09.25
|IE000XIITCN5
|616,779.00
|GBP
|0
|5,181,739.08
|8.4013
© 2025 PR Newswire