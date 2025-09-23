Die Zilkens Fine Art Insurance Broker GmbH geht zur ATTIKON Gruppe. Mit der Aufnahme des Spezialmaklers erweitert ATTIKON sein Portfolio im Bereich Kunstversicherung. Zilkens ist auf die Absicherung von Kunst, Sammlungen und hochwertigen Wertgegenständen spezialisiert. Die ATTIKON Gruppe begrüßt den Kunstversicherungsspezialisten Zilkens Fine Art Insurance Broker GmbH als neues Mitglied. Mit der Aufnahme des inhabergeführten Maklerunternehmens erweitert ATTIKON gezielt das Leistungsangebot im Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
