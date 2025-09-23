Stuttgart (ots) -Die neue Reihe des Politik Talk-Magazins startet am 25. September 2025 live um 20:15 Uhr / "Zur Sache vor Ort" u. a. aus Schwäbisch Gmünd, Freiburg und MosbachNoch fünf Monate bis zur Landtagswahl. Was bedeutet diese Wahl für die Bürgerinnen und Bürger? Das SWR Politik Talk-Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" geht dafür raus ins Land. Am Donnerstag, 25. September 2025, startet die neue Reihe "Zur Sache vor Ort". Zum Auftakt sendet das Format live ab 20:15 Uhr aus dem Café Margrit in Schwäbisch Gmünd. Einmal im Monat wird die Sendung künftig direkt aus verschiedenen Regionen Baden-Württembergs im SWR und in der ARD Mediathek übertragen. Nah an den Bürgerinnen und Bürgern und den Themen, die sie bewegen.Antworten der verantwortlichen Politik auf die drängenden Probleme vor OrtDie einst finanzstarke Stadt auf der Ostalb Schwäbisch Gmünd steht vor schwierigen Zeiten: der Weggang des Spielzeugherstellers Schleich, massiver Stellenabbau bei Bosch und ein tiefes Loch im städtischen Haushalt. Gleichzeitig fordern Bürgerinnen und Bürger weiter funktionierende Kitas, sanierte Schulen und gepflegte Schwimmbäder. Doch das Infrastrukturprogramm des Bundes hilft nur bedingt. Was bleibt? Sparen oder scheitern? Eine Debatte, die viele Kommunen in ganz Baden-Württemberg betrifft. Welche Antworten haben die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker auf die drängenden Probleme der Bürgerinnen und Bürger?Das Publikum vor Ort kann mitdiskutierenModeratorin Alexandra Gondorf spricht in Schwäbisch Gmünd unter anderem mit dem baden-württembergischen Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne), Oberbürgermeister Richard Arnold (CDU) und Joachim Bläse (CDU), dem Landrat des Ostalbkreises, über die Frage: Wie können Kommunen ihre Zukunft sichern? Das Publikum vor Ort ist eingeladen, mitzudiskutieren.Sendungen:Zur Sache vor Ort live aus Schwäbisch GmündDonnerstag, 25. September 2025 live aus Schwäbisch Gmünd
Donnerstag, 25. September 2025 live aus Schwäbisch Gmünd
von 20:15 Uhr bis 21 Uhr, im SWR und in der ARD Mediathek
Moderation: Alexandra Gondorf

Zur Sache vor Ort live aus Freiburg
Donnerstag, 16. Oktober 2025 live aus Freiburg
von 20:15 Uhr bis 21 Uhr, im SWR und in der ARD Mediathek
Thema: Ankommen- und dann? - wie steht es um die Migration in Baden-Württemberg? (AT)
Moderation: Florian Weber

Zur Sache vor Ort live aus Mosbach
Donnerstag, 20. November 2025 live aus den Neckar Odenwald Kliniken in Mosbach
von 20:15 Uhr bis 21 Uhr, im SWR und in der ARD Mediathek
Thema: Land ohne Arzt? Streit um die medizinische Versorgung (AT)

Zur Sache vor Ort live
Donnerstag, 18. Dezember 2025 live (Ort wird noch bekannt gegeben)
von 20:15 Uhr bis 21 Uhr, im SWR und in der ARD Mediathek

Zur Sache vor Ort live
Donnerstag, 22. 