Toronto (ots/PRNewswire) -Prophix One Agents wurden konzipiert, um CFOs und deren Teams dabei zu unterstützen, mit Transparenz, Effizienz und Sicherheit zu agieren und die Prozesse der Planung, des Abschlusses und des Reportings nachhaltig zu optimieren.Im September 2025 kündigte Prophix® die Einführung von Prophix One Agents (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4506698-1&h=3619696258&u=https%3A%2F%2Fde.prophix.com%2Fautonome-finanzen%2F&a=Prophix+One%E2%84%A2+Agents) an - einer innovativen Lösung, die das Finanzwesen durch autonome und erklärende Agenten grundlegend verändert. Die Technologie baut auf jahrzehntelanger Erfahrung auf und erleichtert den Finanzteams die Bewältigung komplexer Aufgaben in Echtzeit.Die Einführung von KI im Finanzwesen nimmt zu, jedoch besteht weiterhin die Herausforderung, dass viele Teams zeitintensive manuelle Arbeitsabläufe durchführen, was die Umsetzung strategischer Ziele erschwert. Prophix One Agents (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4506698-1&h=3619696258&u=https%3A%2F%2Fde.prophix.com%2Fautonome-finanzen%2F&a=Prophix+One%E2%84%A2+Agents) bieten hier eine Lösung, indem sie Routineprozesse automatisieren und so Führungskräften im Finanzbereich ermöglichen, den Schwerpunkt ihrer Arbeit stärker auf zukunftsorientierte Steuerungsaufgaben zu legen.Warum das wichtig ist: Das Ende mühsamer, manueller ArbeitDas Finanzwesen ist an einem Wendepunkt angelangt. CFOs stehen unter dem Druck, Echtzeit-Einsichten zu liefern und flexibel zu führen, aber ihre Teams sind mit geringwertigen Aufgaben beschäftigt. Prophix One Agents schreiben diese Gleichung um. Sie schaffen Kapazitäten ohne neuen Personalbestand, Transparenz ohne Kompromisse und Vertrauen in jede Entscheidung."Das autonome Finanzwesen wird das nächste Jahrzehnt bestimmen", sagte Alok Ajmera, President und CEO von Prophix. "Mit Prophix One Agents - speziell für das Finanzwesen entwickelt - bieten wir das branchenweit erste vertrauenswürdige System autonomer Agenten, die mit Transparenz und Kontrolle planen, berichten und den Abschluss durchführen können. Das ist keine schrittweise Entwicklung, sondern ein grundlegender Wandel, der CFOs und ihren Teams ermöglicht, sich auf die strategische Gestaltung zu konzentrieren, während autonome KI die taktischen Aufgaben übernimmt.""Als CFO erlebe ich die Zukunft des Finanzwesens aus der ersten Reihe, und ich kann Ihnen sagen, dass die Zukunft jetzt ist", so Aaron Levine, CFO von Prophix. "Bereits zu Beginn konnte unser Team die monatlichen Abschlusszeiten um 50 % reduzieren und die Berichtszyklen von Wochen auf Tage verkürzen. Dies ist ein neues Kapitel im Finanzwesen: eines, in dem die Zyklen kürzer, die Einsichten detaillierter und die Ergebnisse transparenter sind." Das Finanzwesen geht endlich über das Prozessmanagement hinaus und wird zur treibenden Kraft des Unternehmenswachstums.Einführung der ersten Welle autonomer Finanzagenten- Budgeting Agent: Der Budgetierungszyklus wird von einer manuellen Erfassung auf eine strukturierte, kollaborative Vorgehensweise umgestellt. Erfassung und Genehmigungen erfolgen automatisiert und werden validiert, wodurch Nachbearbeitungsaufwand reduziert und die Genauigkeit nachhaltig erhöht wird.- Reporting Agent: Ermöglicht es FP&A- und Geschäftsleitern eigenständig die Performance zu analysieren, Abweichungen zu erkennen und präsentationsfähige Berichte zu erstellen, wodurch der Engpass der manuellen Berichterstattung beseitigt wird.- Modeling Agent: Erstellt und pflegt eigenständig integrierte Finanzmodelle und gibt den Finanzteams fundierte n Argumentationsgrundlagen für jede Planung.Prophix One Agents wurden auf Basis umfassender Unternehmenssicherheitsstandards entwickelt und bieten richtlinienbasierte Schutzmechanismen, vollständige Prüfpfade und nachvollziehbare Ergebnisse Sie sind TrustArc-zertifiziert und stellen sicher, dass Kundendaten niemals zum Trainieren externer KI-Modelle verwendet werden.Die Kunden sehen bereits die Vorteile dieser Umstellung. Prophix führte im April 2025 Prophix One Intelligence mit Prophix Copilot ein, um Finanzteams dabei zu helfen, schnellere Einblicke und mehr Vertrauen in ihre täglichen Arbeitsabläufe zu gewinnen. Agentenbasierte KI ist der nächste Schritt in dieser Entwicklung - von der geführten Intelligenz zur autonomen Ausführung."Prophix Copilot ist zu unserer zentralen Anlaufstelle für Antworten geworden", sagt Mandy Huynh, Business Intelligence Analyst bei KBL Environmental. "Ich benutze Copilot zu 80 bis 90 % der Zeit, in der ich in Prophix One bin. Es hat uns geholfen, von der reaktiven Berichterstattung zur proaktiven Planung überzugehen, unsere Arbeitsweise zu rationalisieren und unserem Team mehr Vertrauen, Unabhängigkeit und Schnelligkeit zu geben."Ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum autonomen FinanzwesenDurch die Einbettung von agentenbasierter KI in Finanzworkflows ermöglicht Prophix Unternehmen, schneller zu agieren, intelligenter zu skalieren und mit Zuversicht zu führen. Mit dieser Markteinführung festigt Prophix seine Position als bevorzugter Partner für CFOs, die bereit sind, ihre Abläufe zu modernisieren und das volle strategische Potenzial des Finanzwesens zu erschließen.VerfügbarkeitDie Prophix One Budgeting Agents und Reporting Agents sind ab dem 27. September 2025 für alle Prophix-Kunden verfügbar sein.Erfahren Sie mehr unter de.prophix.com oder fordern Sie eine Demo unter de.prophix.com/demo (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4506698-1&h=2231597539&u=https%3A%2F%2Fde.prophix.com%2Fdemo&a=de.prophix.com%2Fdemo) an.Informationen zu ProphixProphix® ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Financial Performance Management, das Finanzteams in die Lage versetzt, mit Klarheit, Kapazität und Vertrauen zu führen. Von der Planung und Budgetierung bis hin zu Forecasting, Berichten, Kontenabstimmungen und Konsolidierung - Prophix vereint alles in einer intelligenten Plattform.Prophix One, die führende Autonomous-Finance-Plattform, kombiniert KI, Automatisierung und intuitive Technologie, um komplexe Aufgaben zu vereinfachen und das Finanzwesen auf eine strategischere Ebene zu heben. 