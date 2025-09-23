Apple beschränkt die neue Funktion zur gleichzeitigen Videoaufnahme mit Front- und Rückkamera auf die neuesten iPhone-Modelle. Für ältere Geräte gibt es jedoch Alternativen. Die neue "Dual Capture"-Funktion ermöglicht iPhone-Nutzern, gleichzeitig mit der Hauptkamera auf der Rückseite des Handys zu filmen und sich selbst mit der Frontkamera aufzunehmen. Apple integriert diese Funktion standardmäßig in die Kamera-App des iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n