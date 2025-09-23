Das israelische Startup Electreon, das sich auf induktive Ladelösungen spezialisiert hat, geht eine Kooperation mit dem portugiesischen Unternehmen ATLoS ein, das sich auf die Herstellung autonomer Fahrzeuge (AVs) für industrielle Umgebungen spezialisiert hat. Im Zuge dessen soll die Ladetechnologie in die ATLoS-Fahrzeuge integriert werden. ATLoS ist eine noch relativ unbekannte Geschäftseinheit der ProCME Group, einem Anbieter von Hightech-Infrastruktur- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net