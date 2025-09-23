Die ÖAMTC-Flugrettung stattet alle 18 Christophorus-Stützpunkte in Österreich mit Ladeinfrastruktur aus. Geplant sind insgesamt 39 Ladepunkte, die sowohl für elektrische Dienstwagen als auch für private E-Autos der Mitarbeiter genutzt werden können. Verantwortlich für den Betrieb ist ÖAMTC ePower.Business. "Damit schaffen wir eine komfortable Möglichkeit, private und Dienst-E-Fahrzeuge direkt an unseren Stützpunkten zu laden - und das ganz ohne administrativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net