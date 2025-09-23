Mainz (ots) -
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 44/25
Samstag, 25.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
20.15 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 0
Deutschland 2014
21.00 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 500
Deutschland 2016
21.45 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000
Deutschland 2014
22.30 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 1500
Deutschland 2016
23.15 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800
Deutschland 2017
Die Reihe "Geschichte der Liebe" entfällt
(weiterer Ablauf ab 0.00 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6123799
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 44/25
Samstag, 25.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
20.15 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 0
Deutschland 2014
21.00 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 500
Deutschland 2016
21.45 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000
Deutschland 2014
22.30 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 1500
Deutschland 2016
23.15 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800
Deutschland 2017
Die Reihe "Geschichte der Liebe" entfällt
(weiterer Ablauf ab 0.00 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6123799
© 2025 news aktuell