Bitcoin, Ethereum und XRP und Co. zeigen wieder grüne Zahlen, während ETF-Abflüsse die Angst vor weiteren Rückschlägen im Kryptomarkt schüren.Der Kryptomarkt zeigt sich am Dienstag leicht erholt, bleibt jedoch klar unter Druck. Bitcoin (BTC) notiert aktuell 0,63 Prozent im Plus bei 113.215 US-Dollar, Ethereum (ETH) liegt 0,69 Prozent auf 4.128 US-Dollar zu. XRP steigt 1,89 Prozent auf 2,86 US-Dollar, während Dogecoin (DOGE) 1,22 Prozent höher bei 0,242 US-Dollar handelt. Trotz der Tagesgewinne bleibt die Wochenbilanz rot: BTC verliert auf Sieben-Tages-Sicht 2,14 Prozent, ETH 6,51 Prozent, XRP 5,43 Prozent und DOGE sogar 9,28 Prozent (Stand: 14:30 Uhr MESZ). Der Crypto Fear and Greed Index
