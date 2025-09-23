Gibt es wieder Allzeithochs oder doch einen Dämpfer? Nach dem Rekordmontag gönnt sich die Wall Street zum Dienstag zum Auftakt eine Verschnaufpause. Die Futures auf Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq treten zu Handelsbeginn nahezu auf der Stelle - aber das war am Montag ja auch schon so, bevor es schließlich doch noch neue Höchststände gab.Anleger richten den Blick klar auf Fed-Chef Jerome Powell, der heute Mittag US-Zeit zur Konjunktur spricht. Seine Worte könnten die Richtung für den weiteren Handelsverlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...