Strausberg, 23.09.2025 (ots) -Am 1. Oktober 2025 übergibt der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, die Dienstgeschäfte des Inspekteurs des Heeres von Generalleutnant Alfons Mais an Generalmajor Dr. Christian Freuding. Der Übergabeappell findet in der von-Hardenberg-Kaserne in Strausberg statt. Als Redner wird der Bundesminister der Verteidigung, BorisPistorius, erwartet.Generalleutnant Mais führte das Heer als 21. Inspekteur des Heeres seit Februar 2020. Der 63-Jährige wird zum Ende des Jahres nach 44 Jahren im Dienst der Bundeswehr in den einstweiligen Ruhestand versetzt.Generalmajor Dr. Christian Freuding leitete seit 2022 das Lagezentrum Ukraine im Bundesministerium der Verteidigung in Berlin und seit März 2023 den Planungs- und Führungsstab des Bundesministers der Verteidigung. Als oberster Soldat des Heeres führt der Inspekteur mit Unterstützung des Stabes in Strausberg das Amt für Heeresentwicklung in Köln, das Ausbildungskommando in Leipzig sowie das Feldheer mit den vier Divisionen des Heeres.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, den Übergabeappell zu begleiten. Bitte akkreditierenSie sich dazu bis Montag, den 29. September 2025, 16 Uhr, mit beiliegendem Formularbeim Presse- und Informationszentrum des Heeres.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1524E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/6123807