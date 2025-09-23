London (ots/PRNewswire) -Hoopoe Holding (http://www.hoopoeholding.com/), das erste KI-gestützte, IP-geschützte Wellness-Franchise-Unternehmen, macht rasche Fortschritte bei der Umsetzung seiner globalen Expansion mit dem ambitionierten Ziel, weltweit mehr als zweihundert Kliniken unter der Marke elegant hoopoe (https://eleganthoopoe.ae/) zu eröffnen und sich so einen bedeutenden Anteil an der globalen Wellness-Wirtschaft von 1,5 Billionen US-Dollar zu sichern.Seit dem offiziellen Start seines globalen Franchise-Programms im Juni 2025 hat das Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten rasch expandiert und gleichzeitig eine Dynamik für internationale Märkte aufgebaut. Zu den nachweislichen Erfolgen des Programms gehören:- Mehr als 30.000 durchgeführte Behandlungen- IRR von 32 bis 38 %- Amortisationszeit von 3,5 Jahren- Komplettes proprietäres IP- und Technologiepaket für jedes Franchise-Unternehmen- Konsistente 5-Sterne-BewertungenDas investorenfreundliche Modell von elegant hoopoe basiert auf einer 10-prozentigen Gewinnbeteiligung anstelle der herkömmlichen Lizenzgebühren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Zahlungen direkt an die Gewinnentwicklung angepasst werden und Franchisenehmer niemals gezwungen sind, unabhängig von der Entwicklung ihres Geschäfts feste Gebühren zu zahlen, wodurch ein wirklich abgestimmtes Partnerschaftsmodell entsteht.Die KI-gesteuerte Franchise-Architektur von elegant hoopoe wird derzeit an der Harvard University geprüft, und es wird erwartet, dass die Ergebnisse die globalen Franchise-Geschäftsmodelle neu definieren werden. Diese akademische Bestätigung unterstreicht den innovativen Charakter des operativen Ansatzes des Unternehmens und dessen mögliche Auswirkungen auf die gesamte Franchisebranche.elegant hoopoe beschleunigt nun die Einführung seines wegweisenden Franchisemodells auf internationalen Schlüsselmärkten. Großbritannien wurde als wichtigster europäischer Startmarkt identifiziert. Gespräche mit Kapitalpartnern und Betreibern in den USA, Kanada, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Italien werden bereits geführt. Dieser marktübergreifende Ansatz spiegelt die Strategie von elegant hoopoe wider, regionale Knotenpunkte zu schaffen, die die weitere Expansion in ihren jeweiligen Gebieten vorantreiben können.Der britische Wellness-Markt, der zu den größten Europas zählt, ist nach wie vor stark fragmentiert. Unabhängige Anbieter und Elitekliniken bedienen nur sehr vermögende Privatpersonen. Das Modell von elegant hoopoe standardisiert klinische Spitzenleistungen durch KI-gestützte Protokolle und macht gleichzeitig evidenzbasierte Langlebigkeitsbehandlungen für eine breitere Bevölkerungsschicht zugänglich."Wir haben ein umfassendes 'Plug-and-Play'-Geschäftskonzept entwickelt", berichtet Shahriar Shahir Barzegar, CEO und Gründer von elegant hoopoe. "Unsere SEGA-Plattform integriert alles - von digitalem Marketing und klinischen Protokollen bis hin zum Lieferkettenmanagement - auf einem intelligenten Dashboard und sorgt so dafür, dass unsere Partner vom ersten Tag an erfolgreich starten können, während unsere globalen Luxusstandards erhalten bleiben."Die SEGA-Plattform (Strategic Ecosystem Growth Architecture) des Unternehmens integriert KI-gestütztes CRM, klinische Protokolle, rechtliche Bestimmungen und Investorenarchitektur in ein einziges intelligentes Betriebsmodell. Dieser technologieorientierte Ansatz gewährleistet eine einheitliche klinische Qualität und Leistung an allen Standorten weltweit.Aufbauend auf seiner erfolgreichen Expansion in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat elegant hoopoe die Tragfähigkeit seines Modells auf mehreren Märkten unter Beweis gestellt. Das umfangreiche Serviceangebot des Unternehmens umfasst personalisierte Gesundheitspläne, die von zertifizierten Diätassistenten und Ernährungswissenschaftlern entwickelt werden. Diese werden nahtlos über die SEGA-Plattform verwaltet, um den Fortschritt der Kunden zu verfolgen und den Erfolg der Behandlung sicherzustellen."Wir haben ein Asset-gestütztes Franchisesystem geschaffen, das konsistente klinische Ergebnisse liefert und gleichzeitig den Investoren attraktive Renditen bietet. Die Anerkennung unserer Arbeit durch Harvard zeigt, dass wir mehr als nur ein Franchise-Unternehmen aufbauen. Wir etablieren den kommenden Standard für eine intelligente, vorausschauende Gesundheitsversorgung", fügt Barzegar an.Weitere Informationen über Franchising-Möglichkeiten finden Sie im Internet: www.eleganthoopoe.ae/franchise/.Über Elegant Hoopoe:Elegant Hoopoe ist eine Premiummarke für Schönheit, Wellness und Langlebigkeit mit Sitz in Dubai, die zur Hoopoe Holding Ltd. gehört, die vom Unternehmer und Autor Shahriar Shahir Barzegar gegründet wurde. Das Unternehmen bietet eine KI-gestützte, menschenzentrierte Pflege durch fortschrittliche, nicht-invasive Behandlungen für Körperveränderung, Gesichtsverjüngung, regenerative Therapien und Optimierung der Langlebigkeit. Mit mehr als 30.000 abgeschlossenen Behandlungen und einem herausragenden Ruf für medizinische Präzision, luxuriösen Service und messbare Ergebnisse expandiert Elegant Hoopoe international über die proprietäre SEGA (Strategic Ecosystem Growth Architecture) - eine franchisefähige Plattform, die für ein stetiges skalierbares Wachstum an über zweihundert Standorten rund um die Welt konzipiert wurde. Elegant Hoopoe arbeitet mit Investoren, Franchise-Betreibern und Innovatoren im Bereich Gesundheitstechnologie zusammen, um sein evidenzbasiertes Premium-Wellness-Modell in neue Märkte auf der ganzen Welt zu bringen. www.hoopoeholding.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2778488/Shahriar_Shahir_Barzegar.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2778487/elegant_hoopoe_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/elegant-hoopoe-prasentiert-ki-gestutztes-wellness-franchise-das-mit-seiner-expansion-auf-uber-200-kliniken-den-1-5-billionen-us-dollar-schweren-globalen-wellness-markt-ins-visier-nimmt-302564499.htmlPressekontakt:Lea Vitezic,eleganthoopoe@prm-global.plus,+447502340986Original-Content von: elegant hoopoe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181034/6123818