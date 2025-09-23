DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 24. September (vorläufige Fassung)

=== *** 09:30 ES/Iberdrola SA, Kapitalmarkttag *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: 89,2 zuvor: 89,0 Lagebeurteilung PROGNOSE: 86,5 zuvor: 86,4 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 92,0 zuvor: 91,6 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:30 DE/Gemeinschaftsprognose der Konjunkturforschungsinstitute 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im Volumen von 4 Mrd EUR 14:00 DE/VCI Chemie & Pharma Summit (bis 25.9.): u.a. mit VCI-Präsident und Covestro-Chef Steilemann, BASF-Chef Kamieth, Vorstandsvorsitzender und Henkel-Chef Knobel *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: -9,2 zuvor: -8,9 *** 16:00 US/Neubauverkäufe August PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 22:10 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede zum US-Konjunkturausblick - NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1H ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

September 23, 2025 09:44 ET (13:44 GMT)

