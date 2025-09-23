Las Vegas (ots/PRNewswire) -BitMine verkauft etwa 5,22 Millionen Aktien zu je 70,00 Dollar sowie etwa 10,4 Millionen Optionsscheine mit einem Ausübungspreis von 87,50 DollarDer Verkauf von BitMine-Stammaktien entspricht einem Aufschlag von 1 % auf den Schlusskurs der BitMine-Stammaktien am 19. September 2025BitMine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas "Tom" Lee, um das Ziel von BitMine, 5 % der ETH zu erwerben, zu fördern(NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" oder das "Unternehmen"), ein auf Bitcoin- und Ethereum-Netzwerke spezialisiertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf langfristiger Kryptowährungsinvestition, gab heute bekannt, eine Wertpapierkaufvereinbarung mit einem institutionellen Investor im Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf von 5 217 715 Aktien der Stammaktien des Unternehmens mit einem Nennwert von 0,0001 Dollar je Aktie (die "Stammaktien") zu einem Preis von 70,00 Dollar pro Aktie sowie Optionsscheine zum Kauf von bis zu 10 435 430 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 87,50 Dollar pro Aktie (die "Optionsscheine") in einer registrierten Direktangebotstransaktion (das "Angebot") abgeschlossen zu haben. Mit 70,00 Dollar pro Aktie entspricht der Kaufpreis der Stammaktien einem Aufschlag von etwa 14 % auf den Schlusskurs vom 19. September 2025. Die Optionsscheine werden mit Ausgabe ausübbar sein und verfallen am 22. März 2027. Vor und bis einschließlich dem Ablaufdatum können die Optionsscheine ganz oder teilweise gegen Barzahlung des Ausübungspreises ausgeübt werden.Das Unternehmen erwartet aus dem Angebot einen Bruttoerlös von etwa 365,24 Mio. Dollar vor Abzug der Gebühren des Platzierungsagenten und anderer geschätzter Angebotskosten. Die potenziellen künftigen Gesamterlöse aus den Optionsscheinen belaufen sich auf ca. 913 Mio. Dollar aus Barausübungen. Dies würde unter Einbeziehung des Stammaktienangebots und der Erlöse aus der Barausübung der Optionsscheine zu Gesamterlösen von rund 1,28 Mrd. Dollar führen."BitMine hat 365,24 Mio. Dollar durch den Verkauf unserer Aktien zu einem Aufschlag von 14 % auf den Schlusskurs vom Freitag eingenommen. Durch den Verkauf von Aktien zu einem Preis von 70 Dollar pro Aktie, verglichen mit unserem Schlusskurs von 61,29 Dollar, ist dies ein wesentlicher Zuwachs für die bestehenden Aktionäre, da der Erlös in erster Linie dazu verwendet wird, unsere ETH-Bestände aufzustocken", sagte Thomas Lee, Vorsitzender von BitMine."Unserer Ansicht nach spiegelt dieser Aufschlag von 14 % nicht nur das starke Interesse institutioneller Anleger an der BitMine-Story wider, sondern auch das Vertrauen in unsere Umsetzung als Unternehmen", so Lee. "Institutionelle Anleger haben uns gesagt, dass BitMine die einzige US-Aktie mit hoher Marktkapitalisierung ist, die Anlegern einen direkten Zugang zu Ethereum bietet. Die Botschaft unseres Vorstandsvorsitzenden vom August findet bei vielen Anlegern Widerhall, die den überzeugenden Superzyklus für Ethereum sehen, da die Wall Street sich auf diese Blockchain einlässt und darauf aufbaut."Das Unternehmen geht davon aus, dass das Angebot am oder um den 23. September 2025 abgeschlossen wird, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.Moelis & Company LLC fungiert als alleiniger Platzierungsagent für das Angebot.Winston & Strawn LLP fungierte als Rechtsberater von BitMine Immersion Technologies (BMNR).Dieses Angebot erfolgt im Rahmen einer wirksamen Shelf-Registration-Erklärung auf Formular S-3ASR (Aktennummer 333-288579), die von der Securities and Exchange Commission (die "SEC") am 9. Juli 2025 für wirksam erklärt wurde. Das Angebot erfolgt nur mittels eines Prospekts, der Teil der effektiven Registrierungserklärung ist. Vor einer Investition sollten interessierte Parteien den Prospektnachtrag sowie den begleitenden Prospekt und andere bei der SEC eingereichte Unterlagen lesen, um Informationen über BitMine und dieses Angebot zu erhalten. Ein Prospektnachtrag sowie der dazugehörige Prospekt für das registrierte Direktangebot werden bei der SEC eingereicht und auf der Website der SEC: http://www.sec.gov verfügbar sein. Zusätzlich können elektronische Kopien des Prospektnachtrags und des beigefügten Prospekts, sofern verfügbar, bei Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, 5th Floor New York, New York 10022, oder per E-Mail an prospectus-eq_fi@moelis.com angefordert werden.Informationen zu BitMineBitMine ist ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen, das sich auf die Ansammlung von Kryptowährungen für langfristige Investitionen konzentriert, sei es durch unsere Bitcoin-Mining-Aktivitäten oder durch die Erlöse aus Kapitalbeschaffungsmaßnahmen. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Bitcoin-Mining, synthetisches Bitcoin-Mining durch Beteiligung am Bitcoin-Mining, Hashrate als Finanzprodukt, Beratungs- und Mining-Dienstleistungen für Unternehmen, die an Einnahmen in Bitcoin interessiert sind, sowie allgemeine Bitcoin-Beratung für börsennotierte Unternehmen. Die Niederlassungen von BitMine befinden sich in Regionen mit kostengünstiger Energie in Trinidad sowie in Pecos und Silverton, Texas.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die über historische Fakten hinausgehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen über den Fortschritt sowie das Erreichen der Unternehmensziele in Bezug auf den Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens sowie die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, wie z. B. die Fähigkeit von BitMine, mit neuen Technologien und sich ändernden Marktanforderungen Schritt zu halten, die Fähigkeit von BitMine, sein derzeitiges Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten sowie geplante zukünftige Geschäfte zu finanzieren, das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von BitMine und den zukünftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen zukünftigen Leistungen und Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BitMine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Formulars 10-K von BitMine aufgeführt sind, das am 3. April 2025 bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht wurde, sowie in allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von BitMine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC, www.sec.gov, abrufbar. Pressekontakt:Marcy Simon,Marcy@agentofchange.com,+19178333392