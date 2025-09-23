Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Rekordjagd an der Wallstreet geht auch diese Woche weiter, hierzulande setzt sich hingegen die Seitwärtsbewegung fort, so die Deutsche Börse AG.Allerdings würden Aktien-ETFs aller Coleur gefragt bleiben - vor allem mit US- und World-, aber auch mit europäischen Aktien. Holger Heinrich von der Baader Bank melde einen klaren Kaufüberhang, bei erhöhten Umsätzen. Für den meisten Diskussionsstoff sorge allerdings Gold. Denn der Goldpreis habe am Dienstagmorgen schon wieder ein neues Allzeithoch erreicht, konkret 3.790 US-Dollar für die Feinunze. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
