Die globalen Aktienmärkte bleiben zweigeteilt: Hohe Bewertungen bei anhaltend guten Gewinnen und weiterhin eine Spitzenposition bei Technologie in den USA. Der europäische Aktienmarkt ist hingegen deutlich günstiger bewertet, sieht sich aber steigenden politischen Risiken ausgesetzt und hängt konjunkturell derzeit stark von staatlicher Förderung ab. Wie sollten sich Anleger in diesem Umfeld positionieren? "Wir sehen Chancen bei Value-Titeln und wachstumsstarken Technologiekonzernen - aber gerade auch bei Nebenwerten", sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Nebenwerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 finanzmonitor.de