Die Palantir-Aktie bleibt einer der heißesten Titel an der Wall Street. Der US-Spezialist für Datenanalyse profitiert aktuell gleich doppelt: von der KI-Euphorie an der Börse und von milliardenschweren Regierungsaufträgen. Die Aktie ist bereits 136 Prozent im Jahresverlauf gestiegen - und Analysten drehen die Kursziele weiter nach oben.Die Bank of America hob heute das Kursziel für Palantir von 180 auf 215 Dollar an und blieb bei der Kaufempfehlung. Das impliziert noch immer rund 17 Prozent Potenzial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
