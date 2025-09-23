EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.09.2025
Ort: https://classic.gs.de/media/de/dokumente/service/wertpapierprospekte/geschaeftsberichte/Wertpapier_HY_2025.pdf
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
|Marienturm Taunusanlage 9-10
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://www.gs.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
