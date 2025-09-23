Anzeige
Dienstag, 23.09.2025
Avanti Gold steigt um 1.500% - und steht womöglich erst am Anfang
WH SelfInvest
23.09.2025 17:00 Uhr
Die Power des Volumen-Trading mit dem richtigen Mindset - Kostenloses Webinar heute um 19:00 Uhr

Das Volumentrading mit Futures ist eines der genialsten Werkzeuge, um im Trading erfolgreich sein zu können. Es ist eine echte Profi-Strategie, die jedem Trader - richtig eingesetzt- einen gehörigen Vorteil an den Märkten verschafft.

Allerdings muss diese Stratgie auch richtig eingesetzt werden. Dazu gehört das richtige Mindset, ein gutes Risiko- und Moneymangement, sowie die richtige Software und der richtige Broker.

Ihre Referentin ist Melanie Rohrer. Sie kennt die Praxis dieser Strategie aus dem Effeff. Die Schweizer Expertin im Volumen-Trading nimmt Sie mit auf eine spannende Reise hinter die Kulissen des professionellen Börsenhandels und teilt ihr Expertenwissen.

    Dienstag, 23.09.25, 19:00 Uhr

    Jetzt kostenlos anmelden

