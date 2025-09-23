Die Power des Volumen-Trading mit dem richtigen Mindset - Kostenloses Webinar heute um 19:00 Uhr

Anzeige / Werbung

Das Volumentrading mit Futures ist eines der genialsten Werkzeuge, um im Trading erfolgreich sein zu können. Es ist eine echte Profi-Strategie, die jedem Trader - richtig eingesetzt- einen gehörigen Vorteil an den Märkten verschafft.

Allerdings muss diese Stratgie auch richtig eingesetzt werden. Dazu gehört das richtige Mindset, ein gutes Risiko- und Moneymangement, sowie die richtige Software und der richtige Broker.

Ihre Referentin ist Melanie Rohrer. Sie kennt die Praxis dieser Strategie aus dem Effeff. Die Schweizer Expertin im Volumen-Trading nimmt Sie mit auf eine spannende Reise hinter die Kulissen des professionellen Börsenhandels und teilt ihr Expertenwissen.

Dienstag, 23.09.25, 19:00 Uhr

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.