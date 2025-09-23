Beim DAX-Konkurrenten der Münchener Rück wird's in den nächsten Tagen spannend… - Analysten wittern fette Kurschance von +18 %! Gute Halbjahresergebnisse Im August 2025 meldete Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215) für das erste Halbjahr einen Nettokonzerngewinn von etwa 1,3 Mrd. EUR, was einem Zuwachs von ca. 13,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch die Eigenkapitalrendite lag mit 23,0 % deutlich über dem strategischen Zielwert und in etwa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE