

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.09.2025 / 17:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: AOB Invest GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Andreas F.J. Nachname(n): Obereder Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ATOSS Software SE

b) LEI

529900Q9G9280ADNOA39

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 100,0000 EUR 6.000.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 100,0000 EUR 6.000.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





23.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

