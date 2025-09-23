© Foto: AXINO CapitalDer Edelmetallmarkt, insbesondere Silber, hat in den vergangenen Wochen einen phänomenalen Anstieg hingelegt. Doch was kommt jetzt?Jan Willhöft, Partner bei Axino Capital, erklärt auf dem YouTube-Kanal von wallstreetONLINE TV, warum Silber jetzt in eine heiße Phase eintritt und welche Faktoren diesen Markt in den kommenden Tagen noch spannender machen könnten. "Der Markt zeigt klare Signale für einen fortschreitenden Anstieg", so Willhöft. Besonders spannend sind die hohen Leasingraten für Silber, die von einer zunehmenden Nachfrage durch Investoren und Schmuckhersteller zeugen. Zugleich sinkt das verfügbare Angebot an Silber, da immer mehr davon in ETFs gebunden wird, was die Verknappung …Den vollständigen Artikel lesen ...
