Sind wir überhaupt noch wettbewerbsfähig? Robert Halver - Kapitalmarktexperte Baader Bank
|5,800
|5,900
|18:01
|5,800
|5,900
|17:46
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|17:30
|Mo
|EQS-News: TIN INN Holding AG: Baader Bank startet Coverage mit "Kauf"-Empfehlung und Kursziel von EUR 14,50 - Kurspotenzial 29 %
|EQS-News: TIN INN Holding AG
/ Schlagwort(e): Research Update
TIN INN Holding AG: Baader Bank startet Coverage mit "Kauf"-Empfehlung und Kursziel von EUR 14,50 - Kurspotenzial...
|16.09.
|Baader Bank steigt bei Münchner Kryptoverwahrungs-Fintech Tangany ein
|05.09.
|Steyr Motors Aktie: Baader Bank sieht 21 % Kurspotenzial - Verteidigungsgeschäft als Wachstumstreiber
|Die Baader Bank hat am 5. September 2025 ein frisches Update zu Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25) veröffentlicht und ihre Einstufung auf Add mit einem Kursziel von 59,20 Euro bestätigt. Auf dem aktuellen...
|02.09.
|Baader Bank sichert Minderheitsanteil an Kryptodienstleister Tangany
|Die Baader Bank hat eine Minderheitsbeteiligung am Münchner FinTech Tangany erworben. Beide Unternehmen arbeiten seit 2022 zusammen, wobei Tangany als Kryptoverwahrer im B2B2C-Modell der Baader Bank...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BAADER BANK AG
|5,850
|-0,85 %