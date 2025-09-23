Hong Kong (ots/PRNewswire) -Am 22. September 2025 gaben der argentinische Fußballverband (AFA) und der international anerkannte lizenzierte Devisenmakler XTrend die Erneuerung ihrer Sponsoringvereinbarung für das dritte Jahr in Folge bekannt. Durch die Vertragsverlängerung kann XTrend seine Markenförderung fortsetzen und seine Position als Fintech-Partner der Fußballweltmeister in Europa stärken.Seit Beginn der Zusammenarbeit haben XTrend und AFA eine starke Allianz aufgebaut, welche die Leidenschaft von Fußballfans mit dem Ehrgeiz von Finanzhändlern vereint. Die argentinische Nationalmannschaft, die für ihre Entschlossenheit, ihr Können und ihre Triumphe auf der Weltbühne - einschließlich des Gewinns der Weltmeisterschaft 2022 - gefeiert wird, verkörpert die gleichen Werte, die XTrend in der Handelsgemeinschaft fördert: Disziplin, Widerstandsfähigkeit und das Streben nach Erfolg.Kai T. H., Direktor von XTrend, sagte: "Wir sind unglaublich stolz darauf, unser regionales Sponsoring mit der AFA für ein drittes Jahr in Folge zu verlängern. Diese fortgesetzte Partnerschaft ist ein Beweis für unsere gemeinsamen Werte wie Exzellenz, Vertrauen sowie Innovation. Die Unterstützung der Weltmeister ermöglicht uns, mit Millionen Fans weltweit in Kontakt zu treten und ihnen einzigartige Erlebnisse zu bieten. Die Zusammenarbeit mit der AFA hat unser globales Wachstum stark vorangetrieben und wir freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam fortzusetzen sowie in den kommenden Jahren neue Höhen zu erreichen."Das verlängerte Sponsoring bedeutet, dass das XTrend-Branding weiterhin bei AFA-Spielen, Werbekampagnen und globalen Fan-Erlebnissen zu sehen sein wird, was die Sichtbarkeit der Marke XTrend weiter stärkt. Da Fußball eine der stärksten verbindenden Kräfte weltweit ist, bietet die Partnerschaft XTrend eine Plattform, um mit unterschiedlichen Zielgruppen in Kontakt zu treten, die Werte wie Teamwork, Innovation und Ausdauer teilen.Während XTrend die dreijährige Partnerschaft mit AFA feiert, bekräftigt die Plattform auch ihr Ziel, eine sichere, zugängliche und innovative Handelsumgebung zu bieten. Durch benutzerfreundliche Funktionen sowie umfassende Bildungsressourcen ermöglicht XTrend Händlern aller Ebenen, mit Zuversicht an den globalen Finanzmärkten teilzunehmen.Sowohl XTrend als auch AFA sind entschlossen, diese erfolgreiche Zusammenarbeit weiter auszubauen sowie Fans und Nutzern gleichermaßen neue Möglichkeiten zu bieten, sich auf innovative Weise mit Fußball und Handel zu beschäftigen.Informationen zu XTrendXTrend ist ein weltweit anerkannter Devisenmakler, der Zugang zu einer breiten Palette von Finanzinstrumenten bietet. XTrend ist bekannt für seine innovative Technologie, sein intuitives Design sowie seinen Einsatz für den Erfolg seiner Kundschaft. XTrend ermöglicht Händlern auf der ganzen Welt, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre finanziellen Ziele zu erreichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2778598/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/argentinischer-fuWballverband-und-xtrend-setzen-erfolgreiche-partnerschaft-auch-im-dritten-jahr-fort-302564621.htmlPressekontakt:Carrie Xu,yuqing.x@xtrendspeed.comOriginal-Content von: XTrend, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096614/100935394