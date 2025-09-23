Bonn (ots) -Die Deutsche Rheuma-Liga hat ihre Bewegungsposter neu aufgelegt. Mit einfachen Übungen speziell für Arthrose und Rückenbeschwerden bieten sie eine praktische Unterstützung, um Bewegung fest in den Alltag zu integrieren. Anlässlich der europäischen Woche des Sports macht die Deutsche Rheuma-Liga darauf aufmerksam, wie wichtig Bewegung für Menschen mit rheumatischen Erkrankungen ist. "Körperliche Aktivität ist ein wichtiger Bestandteil der Therapie", betont Marleen Kerstin, Bewegungsreferentin der Deutschen Rheuma-Liga.Ideal für den Arbeitsplatz und zuhauseAlle Übungen sind so konzipiert, dass sie in nur 15 Minuten durchgeführt werden können, ideal für eine aktive Pause am Arbeitsplatz oder zuhause."Bewegung kann Schmerzen lindern, verbessert die Mobilität und stärkt das Vertrauen in den eigenen Körper", erklärt Kerstin. Neben dem Funktionstraining, das von den Landes- und Mitgliedsverbänden vor Ort angeboten wird, motiviert die Rheuma-Liga auch mit anderen Angeboten, Bewegung regelmäßig in den Alltag einzubauen. Dazu gehören die App "Rheuma-Auszeit", Bewegungsvideos und nun auch die neuen Poster.Kleine Bewegungseinheiten machen den UnterschiedDie Poster "15 Minuten aktiv und beweglich - Bewegungsübungen bei Arthrose" und "15 Minuten für einen starken Rücken - Bewegungsübungen bei Rückenbeschwerden" zeigen alltagstaugliche Übungen ohne Geräte, die leicht umzusetzen sind. "Schon kleine Bewegungseinheiten können einen großen Unterschied machen. Wichtig ist, dranzubleiben", betont Kerstin. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt Erwachsenen mindestens 150 bis 300 Minuten Bewegung mit moderater Intensität pro Woche sowie muskelkräftigende Aktivitäten an zwei oder mehr Tagen. Für Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Rheuma ist es dabei besonders wichtig, ein individuell angepasstes Programm zu finden - mit Pausen, aber ohne Stillstand. Die neuen Bewegungsposter können kostenlos über den Publikationsshop auf der Internetseite der Rheuma-Liga oder bei den Landesverbänden bestellt werden. Gefördert wird das Projekt von der IKK classic.Über die Deutsche Rheuma-LigaDie Deutsche Rheuma-Liga ist mit rund 260.000 Mitgliedern die größte deutsche Selbsthilfeorganisation im Gesundheitswesen. Seit über 50 Jahren berät sie Betroffene unabhängig, bietet praktische Hilfen und setzt sich für die Interessen rheumakranker Menschen in Gesundheits- und Sozialpolitik ein.Mehr Informationen gibt es unter:- www.rheuma-liga.de/publikationenPressekontakt:Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.Annette Schiffer | Leiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitWelschnonnenstraße 753111 BonnTel.: 0228 766 06-0E-Mail: schiffer@rheuma-liga.deInstagram: www.instagram/deutsche_rheuma_ligaLinked In: www.linkedin.com/company/deutscherheumaligaOriginal-Content von: Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20920/6123867