FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 24. September 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
09:30 ESP: Iberdrola, Kapitalmarkttag
12:00 DEU/USA: United Airlines präsentiert Milestones des Flugangebots von und nach Deutschland + 1300 Pressegespräch
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung und Industrie 9/25 09:00 ESP: Erzeugerpreise 8/25
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 9/25
15:00 EUR: Geschäftsklima 9/25
13:00 USA: Hypothekenanträge
16:00 USA: Neubauverkäufe 8/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess
16:30 DEU: Hybrid-Diskussionsveranstaltung zu Deutschlands Investitionsstrategie und der Zukunft der EU mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)
DEU: Beginn Messe Interboot 2025 (bis 28.09.)
DEU: Auftakt Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 26.09.)
LUX: Mündliche Verhandlung am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten °
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi