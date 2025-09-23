Bugatti ist seinen Titel los: Mit 496,22 km/h hat BYDs 2.220 kW starkes und vollelektrisches Hypercar Yangwang U9 Xtreme in Papenburg einen neuen Weltrekord aufgestellt. Pilotiert von Rennfahrer Marc Basseng übertraf der U9X nicht nur den bisherigen Rekord, sondern auch den wenige Wochen zuvor selber erzielten Bestwert von 472,41 km/h für E-Autos. Fünf Jahre lang hatte der Bugatti Chiron Super Sport 300+ den Titel des schnellsten Serienautos der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
