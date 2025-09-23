FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von neuen Rekorden an der Wall Street hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag etwas Auftrieb erhalten. Der Dax ging 0,36 Prozent höher bei 23.611,33 Punkten aus dem Handel. Damit scheiterte er abermals bei dem Versuch, über die 21-Tage-Durchschnittslinie als Indikator für den kurzfristigen Trend zu springen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann derweil 0,37 Prozent auf 30.265,43 Zähler.

Dem Dax fehle die Kraft für einen entscheidenden Ausbruch, kommentierte Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Dies könne die Nervosität der Anleger erhöhen und zu weiteren Gewinnmitnahmen führen. Dass der Leitindex trotz saisonaler Schwäche nicht stärker fällt, spricht aus Sicht von Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets allerdings für seine innere Stärke. Das Zeitfenster für eine Herbstkorrektur schließe sich langsam, aber sicher.

Dass der Dax aktuell nicht mit den rekordhohen US-Börsen mithalten kann, begründete Stanzl mit den wenigen Technologieaktien im Leitindex. Diese seien gerade besonders gefragt. Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners nannte außerdem den starken Euro, das fehlende Vertrauen in die zukünftige Entwicklung der deutschen Wirtschaft und die angespannte Haushaltslage in Frankreich als Gründe dafür, dass internationale Investoren derzeit eher einen Bogen um die Eurozone machten./niw/men

DE0008469008, DE0008467416