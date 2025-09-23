© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Crash-Prophet Mark Spitznagel zieht Parallelen zu 1929. Die Märkte feiern noch, doch er warnt: "Das größte Risiko sind die Anleger selbst." Wer jetzt euphorisch kauft, könnte im Crash alles verlieren.Mark Spitznagel, Gründer des Hedgefonds Universa Investments und Protegé von Nassim Nicholas Taleb, bleibt seiner Rolle als Crash-Prophet treu. "Ich bin der Crash-Typ - und ich bleibe der Crash-Typ", sagt der Investor, der während des Flash Crash 2015 an einem einzigen Tag eine Milliarde US-Dollar verdiente. Auch in den Krisen nach Lehman und während der Pandemie brachte seine Tail-Risk-Strategie Milliarden. Heute warnt Spitznagel vor Parallelen zum Jahr 1929. Damals ging einem historischen …