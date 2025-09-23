© Foto: DALL-EDie KI-Rallye könnte ihre Endphase erreicht haben, warnen Analysten. Die Warnsignale kommen aus der Techbranche selbst und sprechen eine klare Sprache.Die Tech-Welt steht auf der Kippe - Analysten warnen, dass die aktuelle Euphorie rund um künstliche Intelligenz (KI) und verwandte Technologien zunehmend wie eine gefährliche Tech-Blase wirkt. Seagate Technology, Western Digital und Micron Technology, Unternehmen, die normalerweise mit wenig Hype in der Tech-Branche verbunden sind, haben in den letzten Monaten teils atemberaubende Kursgewinne erzielt. Doch das könnte der letzte Akt einer Überbewertung sein. Im Jahr 2025 haben Aktien von Seagate bereits um 165 Prozent zugelegt, Western Digital …Den vollständigen Artikel lesen ...
