Erste Fusion von Bitcoin Treasury Unternehmen - Strive übernimmt Semler Scientific

Strive Inc. übernimmt Semler Scientific in einer reinen Aktientransaktion, schafft ein führendes Bitcoin-Treasury-Unternehmen mit über 10.900 Bitcoins.

Strive übernimmt Semler

Strive Inc. (Nasdaq: ASST) hat eine definitive Vereinbarung zur Übernahme von Semler Scientific Inc. (Nasdaq: SMLR) angekündigt. Es handelt sich um den ersten Merger zweier börsennotierter Firmen, die in Bitcoin als Treasury-Asset investieren. Die Transaktion, die vollständig in Aktien abgewickelt wird, bewertet Semler mit einem Premium von 210 Prozent und schafft ein neues Powerhouse mit einem Bitcoin-Bestand von über 10.900 Coins - einem Wert von rund 1,2 Milliarden US-Dollar zum aktuellen Kurs.

Die Ankündigung, die am Montag, den 22. September, erfolgte, markiert einen Meilenstein in der zunehmenden Integration von Kryptowährungen in die Bilanzen öffentlicher Unternehmen.

"Wir sind stolz, diesen spannenden strategischen Merger anzukündigen, der zwei pionierhafte Bitcoin-Treasury-Unternehmen zu einer skalierbaren, innovativen und wertsteigernden Plattform für Bitcoin-Akquisitionen vereint", erklärte Matt Cole, Chairman und CEO von Strive. Eric Semler, Executive Chairman von Semler Scientific, ergänzte: "Dieser Merger schafft erheblichen Wert für unsere Aktionäre, indem er ein substantielles Premium bietet und direkte Beteiligung an einer der innovativsten Bitcoin-Strategien an den öffentlichen Märkten ermöglicht."

Aufschlag von über 200 Prozent pro Aktie für Übernahme

Die Übernahme erfolgt in einer reinen Aktientransaktion: Jede Aktie von Semler Scientific wird gegen 21,05 Aktien der Klasse A von Strive getauscht. Basierend auf dem Freitagsschlusskurs von Semler (29,18 US-Dollar) ergibt dies einen impliziten Preis von etwa 90,52 US-Dollar pro Semler-Aktie - ein Aufschlag von über 200 Prozent.

Die kombinierte Firma wird unter dem Namen Strive weitergeführt, wobei das bestehende Management und der Vorstand von Strive erhalten bleiben. Eric Semler wird dem Vorstand der fusionierten Gesellschaft beitreten.

Parallel zur Merger-Ankündigung enthüllte Strive den Kauf von 5.816 Bitcoins für rund 675 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 116.047 US-Dollar pro Coin. Damit steigt Strives Bitcoin-Bestand auf 5.886 Coins, und nach Abschluss der Fusion beläuft sich das Gesamtvolumen auf mehr als 10.900 Bitcoins. Dies positioniert die neue Einheit als den 12. größten öffentlichen Bitcoin-Halter weltweit, vor Unternehmen wie Hut 8 Mining und Galaxy Digital.

Die Transaktion wurde einstimmig von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt und soll im vierten Quartal 2025 abgeschlossen werden, abhängig von regulatorischen Genehmigungen und Aktionärsabstimmungen. Cantor Fitzgerald berät Strive finanziell, während LionTree Advisors Semler unterstützt.

Hintergründe der beteiligten Unternehmen

Strive Inc., gegründet 2022 von Vivek Ramaswamy - dem ehemaligen US-Präsidentschaftskandidaten und prominenten Bitcoin-Befürworter - ist das erste börsennotierte Asset-Management-Unternehmen mit Fokus auf Bitcoin-Treasuries. Das Unternehmen verfolgt die Strategie, den Bitcoin pro Aktie langfristig zu outperformen, und vermeidet traditionelle Schulden durch ein "Preferred-Equity-Only"-Modell, das Risiken von Fälligkeiten minimiert.

Semler Scientific, ein Medizintechnik-Unternehmen aus Kalifornien, war das zweite US-Unternehmen, das Bitcoin als primäres Treasury-Asset adoptierte - inspiriert von MicroStrategys Pionierarbeit unter Michael Saylor. Neben seinem Bitcoin-Bestand betreibt Semler ein profitables Geschäft mit FDA-zugelassenen Geräten wie dem QuantaFlo-System zur Erkennung peripherer arterieller Erkrankungen. Die Aktie von Semler hatte in den letzten Wochen unter Druck gestanden und notierte unter dem Wert ihrer Bitcoin-Reserven, was den Merger attraktiv machte. Post-Merger plant Strive, das Diagnostik-Geschäft zu monetarisieren oder auszugliedern, um Kapital für weitere Bitcoin-Käufe freizusetzen.

