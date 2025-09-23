Bitcoin-Holdings intensivieren Käufe: Strategy und Metaplanet akkumulieren massiv

Die Bitcoin-Holdings Strategy und Metaplanet sind zurück im großen Stil und setzen ihre aggressiven Kaufprogramme fort. Nach einer Phase zurückhaltender Aktivität haben beide Unternehmen in der vergangenen Woche wieder bedeutende Investitionen in die Mutter aller Kryptowährungen getätigt. Diese Entwicklung könnte ein Signal für weitere institutionelle Adoption und steigende Bitcoin-Kurse sein.

Strategy investiert 100 Millionen Dollar in Bitcoin

In den vergangenen Wochen hatten die Holding-Unternehmen Strategy und Metaplanet ihre Kaufprogramme etwas zurückgefahren, was zu Diskussionen über sinkende Premiums bei den börsengehandelten Vehikeln führte. Doch nun scheinen beide Holdings wieder voll durchzustarten. Strategy kaufte in der vergangenen Woche insgesamt 850 Bitcoins zu einem Kurs von 117.344 US-Dollar, was Gesamtkosten von 100 Millionen US-Dollar entspricht.

Diese Summe liegt deutlich höher als in der Vorwoche mit 60 Millionen US-Dollar. Unter dem Strich hält Strategy damit nun 639.835 Bitcoins, die zu einem durchschnittlichen Einstiegspreis von 73.971 US-Dollar erworben wurden. Dies entspricht rund drei Prozent aller verfügbaren Anteile an der Mutter aller Kryptowährungen. Anleger hoffen, dass sich dadurch die Aufmerksamkeit vom NAV-Problem zurück zur eigentlichen Akkumulationsstrategie wendet.

Metaplanet wird fünftgrößter Bitcoin-Holder weltweit

Parallel dazu setzt auch die japanische Holding Metaplanet ihr Kaufprogramm im größeren Umfang fort. Das Unternehmen erwarb Bitcoin-Anteile im Wert von 632 Millionen US-Dollar und akkumulierte dadurch 5.419 BTC. Dies steigert die Bestände um über 20 Prozent auf 25.555 BTC und stellt den größten Kauf der Firmengeschichte dar.

Der durchschnittliche Kaufpreis von Metaplanet bei dieser Transaktion lag bei 16.656 US-Dollar, während der Einstiegspreis über alle Käufe gesehen inzwischen bei 106.065 US-Dollar liegt. Durch diesen Kauf ist Metaplanet zum fünftgrößten BTC-Holder auf Unternehmensebene geworden. Nur XXI, Mara Holdings, Standard Bitcoin und Strategy befinden sich noch davor. Die Bitcoin-Holdings setzen also trotz der Sorge um zurückgehende Premiums ihr Kaufprogramm fort und zeigen sich sehr optimistisch bezüglich der künftigen Kursentwicklung.

Bitcoin Hyper revolutioniert das BTC-Ökosystem

Wer ähnlich wie die großen Holdings bullisch für Bitcoin ist, sollte nicht nur die Mutter aller Kryptowährungen selbst betrachten, sondern auch innovative Projekte wie Bitcoin Hyper. Dieses neue Layer-II-Projekt für das BTC-Ökosystem basiert auf Solana und gilt als sehr vielversprechende Anwendung. Der Coin hat im Presale binnen kurzer Zeit Rekordsummen von über 17 Millionen US-Dollar einsammeln können.

Besonders attraktiv ist das Projekt, da durch dieses erstmals BTC-Anlegern alle Anwendungen der Solana-Blockchain zur Verfügung stehen. Neben Staking bedeutet das auch die Nutzung anderer DeFi-Anwendungen wie Lending. Das Projekt wirbt mit dem Slogan: "Dies entfesselt die wahre Macht von Bitcoin. Zahlungen. Meme-Coins. dApps." Dabei wird Solanas Virtual Machine für hohen Durchsatz und Skalierbarkeit genutzt, wodurch schnelle und günstige Bitcoin-Transaktionen ermöglicht werden sollen.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

