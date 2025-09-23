Standard Chartered prognostiziert 25.000 Dollar: Warum Ethereum jetzt 5x Potenzial hat

Ethereum steht vor einem spektakulären Kurssprung, wenn es nach den neuesten Prognosen der Investmentbank Standard Chartered geht. Trotz einer aktuellen Korrektur sehen die Experten enormes Aufwärtspotenzial für den größten Altcoin. Die überarbeiteten Kursziele der renommierten Bank sprechen von einem möglichen Anstieg auf 25.000 US-Dollar bis 2028, was einer Verfünffachung vom letzten Rekordhoch entsprechen würde.

Wall Street entdeckt Ethereum als Investment

Der Kurs von Ethereum erreichte kürzlich ein neues Rekordhoch knapp unterhalb von 5.000 US-Dollar. Standard Chartered hat nun ihre Preisziele für den größten aller Altcoins in großem Umfang aktualisiert. Geoffrey Kendrick, Leiter des Digital Assets Research-Bereichs der Investmentbank, erklärte dazu: "Seit unserer letzten ETH-Prognose im März hat sich viel verändert. Wir erhöhen unsere Kursprognosen, da sich das Umfeld für ETH in den letzten Monaten deutlich verbessert hat."

In den vergangenen Monaten hat die Wall Street überraschend damit begonnen, Ethereum für sich als Investment zu entdecken. Nachdem die ETH-ETFs seit ihrer Auflage in 2024 ein Schattendasein gefristet hatten, erlebten diese seit dem Sommer einen massiven Nachfrageansturm. Allein in den vergangenen drei Monaten steigerte sich das verwaltete Volumen um mehrere Milliarden US-Dollar. Ein weiterer relevanter Faktor sind die ETH-Holding-Unternehmen, die inzwischen extrem aggressiv Anteile an dem Altcoin kaufen und durch das Halten der Bestände sowohl Nachfragedruck erzeugen als auch das Angebot massiv verknappen.

Kursziele bis 2028 drastisch angehoben

Standard Chartered sieht einen perfekten Sturm für Ethereum voraus. Laut der neuen Prognose der Investmentbank dürfte der Kurs bis zum Ende des Jahres auf 7.500 US-Dollar anziehen, nachdem zuvor lediglich 4.000 US-Dollar prognostiziert worden waren. Die aktuelle Rallye soll auch über 2025 hinausgehen, wobei die Marktbeobachter für 2026 mit einem Kursniveau von 12.000 US-Dollar rechnen.

Für 2027 wird ein Kurs von 18.000 US-Dollar erwartet und 2028 schließlich ein Zyklushoch bei 25.000 US-Dollar. Diese Prognosen wurden gegenüber den vorherigen Schätzungen drastisch nach oben korrigiert. Standard Chartered geht also davon aus, dass Ethereum vor einer massiven Rallye steht und vom letzten Hoch nochmals das Fünffache erreichen kann. Der Altcoin ist jedoch nicht die einzige Kryptowährung, die im aktuellen Umfeld Chancen bieten kann.

Bitcoin Hyper revolutioniert das BTC-Ökosystem

Anleger, die optimistisch für Bitcoin sind, sollten einen Blick auf Bitcoin Hyper werfen - ein einzigartiges BTC-Layer-II-Projekt, dessen Ziel die Integration der Solana Virtual Machine in das BTC-Ökosystem ist. Dadurch werden Anlegern nicht nur extrem schnelle und günstige Transaktionen ermöglicht, sondern es wird eine Infrastruktur geschaffen, die Bitcoin mit Web3-Anwendungen verbindet.

Durch Bitcoin Hyper sind in Zukunft NFT-Marktplätze, DeFi-Protokolle oder Memecoins möglich, genauso wie Staking von Coins. Dieser einzigartige Ansatz schafft eine ganze Reihe nie dagewesener Anwendungsfälle für die Mutter aller Kryptowährungen. Binnen weniger Wochen hat das Projekt bereits mehr als 17 Millionen US-Dollar einsammeln können. Anleger haben derzeit noch die Möglichkeit, Token für einen Preis von 0,012965 US-Dollar zu kaufen, bevor es zu einer Preiserhöhung kommt.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.