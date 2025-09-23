Bitcoin vor möglichem 70% Crash: Experte warnt vor dramatischem Kurseinbruch

Der Bitcoin-Kurs steht unter erheblichem Druck und die Hoffnungen vieler Anleger auf eine deutliche Rallye schwinden zusehends. Ein renommierter Krypto-Experte hat nun eine drastische Warnung ausgesprochen: Die führende Kryptowährung könnte um bis zu 70 Prozent im Wert fallen. Diese Einschätzung basiert auf historischen Zyklen und könnte weitreichende Folgen für den gesamten Krypto-Markt haben.

Experte Benjamin Cowen prognostiziert dramatischen Rücksetzer

Der Bitcoin hat seine aktuelle Korrektur offenbar noch nicht abgeschlossen. Über das Wochenende fiel die Mutter aller Kryptowährungen zurück auf die wichtige Unterstützung bei 112.000 US-Dollar. Eine aktuelle Einschätzung des Experten Benjamin Cowen legt jedoch einen noch drastischeren Crash um 70 Prozent nahe. Cowen erklärte dazu: "Ich würde sagen, vielleicht ein Rückgang von 70 Prozent gegenüber dem jeweiligen Allzeithoch."

Der Experte betonte weiter: "Muss das passieren? Nein, aber die Geschichte lehrt uns zumindest, dass wir davon ausgehen sollten, dass es passieren könnte." Während sich die Anzahl der Experten mehrt, die davon ausgehen, dass es vorerst zu keinem Rücksetzer oder gar einem Bärenmarkt kommt, sieht Cowen das anders. Seine Einschätzung orientiert sich am historischen 4-Jahres-Zyklus von Bitcoin, der in der Vergangenheit recht verlässlich die Kursbewegungen vorausgesagt hat.

Ethereum könnte Bitcoin übertreffen

Angesichts der allgemeinen Euphorie erscheint Cowens Meinung sehr skeptisch, doch der Experte zeigte sich mit Blick auf seine eigene Anlagestrategie entsprechend vorsichtig. Er erläuterte seinen Ansatz: "Wenn wir im vierten Quartal anfangen, uns höhere Kurse zu wünschen, dann wird es für mich ganz einfach sein: Okay, diesmal ist es nicht anders, ich werde einfach meine Gewinne mitnehmen und wieder auf ein normales Niveau zurückkehren."

Interessant ist auch Cowens Einschätzung bezüglich Ethereum. Der Experte bemerkte, dass Bitcoin aktuell gar nicht das beste Investment für Krypto-Anleger sein muss. "Bis zum Ende des Zyklus wird Ethereum wahrscheinlich von jetzt an bis zum Ende eine Outperformance erzielen", sagte er. Cowen erwartet, dass Bitcoin gerade in den kommenden Wochen eher zu kämpfen haben wird, während Ethereum bereits seit Wochen eine sehr starke Dynamik zeigt.

