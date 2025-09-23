Nach einem massiven Kursrutsch zum Wochenstart zeigen sich die Aktien von Volkswagen und Porsche heute leicht erholt. Doch die Unsicherheit rund um die Elektromobilitätsstrategie bleibt bestehen.Schwache Prognose setzt Konzernwerte unter Druck Volkswagen hat zum Wochenbeginn mit einer überraschenden Gewinnwarnung die Märkte aufgeschreckt. Der Konzern erwartet für das kommende Jahr nur noch eine operative Gewinnmarge zwischen zwei und drei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
