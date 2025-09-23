Anzeige
Dienstag, 23.09.2025
Avanti Gold steigt um 1.500% - und steht womöglich erst am Anfang
Dow Jones News
23.09.2025 18:27 Uhr
36 Leser
Artikel bewerten:
(0)

XETRA-SCHLUSS/Moderat aufwärts - Konjunktur mit Hoffnungszeichen

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag mit einem positiven Konjunktursignal nach oben gegangen, wenn auch eher moderat. Der DAX schloss 0,4 Prozent höher bei 23.611 Punkten. Der deutsche Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe überraschte im September positiv. Er erreichte das höchste Niveau des Jahres und glich den schwächeren Index für die Industrie mehr als aus. Ein ähnliches Bild zeigten auch die neuesten Indizes für die gesamte EU. Die Ökonomen der LBBW sprachen von einem Hoffnungszeichen, dass die deutsche Wirtschaft zum Jahresende aus der Stagnationsfalle herausfinden könnte.

Nach dem Abverkauf am Vortag in Folge der Gewinnwarnung von Porsche und VW erholte sich die VW-Aktie um 3,1 Prozent. Einen positiven Impuls lieferten die Analysten der RBC, die die Aktie auf "Outperform" hoch stuften. In der Begründung heißt es, dass VW bezüglich der US-Zölle in einer besseren Position als andere deutsche Autohersteller sei, weil man sehr viel in Mexiko produziere. Die Analysten gehen davon aus, dass sich die USA mit Mexiko - ähnlich wie mit der EU - auf einen Zoll von 15 Prozent einigen werden. Das Papier der Porsche AG erholte sich um 2,3 Prozent, der Kurs der Porsche Holding steig um 2,5 Prozent.,

Positiv kam an, dass das Chemieunternehmen Lanxess 2026 den Ausstieg aus dem Gemeinschaftsunternehmen Envalior mit der Beteiligungsgesellschaft Advent International plant. Dabei steht eine Summe von rund 1,2 Milliarden Euro im Raum. Laut den Analysten der DZ Bank könnten mit dem Geld weitere Schulden zurückgeführt werden. Lanxess verteuerten sich um 9 Prozent.

Mit der anhaltenden Hausse bei Halbleiteraktien an der Technologiebörse Nasdaq nach der wieder stärker entfachten KI-Fantasie ging es für Infineon um 2,4, für Aixtron um 4,4, für Siltronic um 3,9 und für Suss Microtec um 1,4 Prozent nach oben.

Nach einem Zwischenbericht stieg der Kurs der Tui-Aktie um 2,6 Prozent. Für die anstehende Wintersaison 2025/26 seien bislang 1,8 Millionen Buchungen eingegangen, insgesamt lägen die Buchungen damit um 1 Prozent über dem Vorjahresniveau, die Durchschnittspreise weiterhin 3 Prozent, teilte der Reisekonzern mit.

Für Knaus Tabbert ging es um 11 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen die Margenprognose gesenkt hatte. "Das Unternehmen kann bei der schwachen Auslastung die Kosten nicht schnell genug herunterfahren, das dürfte weiter die Marge belasten", sagte ein Aktienhändler. 

INDEX         zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX         23.611,33 +0,4%   +18,2% 
DAX-Future      23.757,00 +0,2%   +16,8% 
XDAX         23.620,38 +0,2%   +18,9% 
MDAX         30.265,43 +0,4%   +17,8% 
TecDAX        3.643,56 +0,4%   +6,2% 
SDAX         17.008,73 +0,4%   +23,6% 
zuletzt           +/- Ticks 
Bund-Future       128,20   -1 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
 
Index    Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX        29     11   0 2.081,8  48,2    3.434,0      53,7 
MDAX       29     19   2  315,9  24,3     719,4      25,6 
TecDAX      19     11   0  449,5  16,9     841,6      17,6 
SDAX       42     25   3   93,5   8,9      97,0      7,2 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

