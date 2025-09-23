Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 23 septembre/September 2025) - The common shares of Asante Gold Corporation (the 'Issuer') will be delisted from the CSE at market close, September 23, 2025.

The Issuer will continue to trade on the TSX Venture Exchange.

_________________________________

Les actions ordinaires de Asante Gold Corporation (l'« Émetteur ») seront radiées de la cote de la CSE à la clôture du marché, le 23 septembre 2025.

L' émetteur continuera d'être cotée à la Bourse de croissance TSX.

Date : Market Close/Clôture du marchés le 23 SEPT 2025 Symbol(s)/Symbole(s) : ASE

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)