Shanghai (ots/PRNewswire) -Während der HUAWEI CONNECT 2025 präsentierten Huawei und Branchenpioniere über 30 globale Benchmark-Showcases für die digitale und intelligente Transformation im Bereich der Datenkommunikation und stellten dabei die neuesten Innovationen und bewährten Branchenpraktiken im Zeitalter der KI vor. Diese Präsentationen umfassen wichtige Sektoren wie Regierung, Bildung, Gesundheitswesen, Finanzen und Elektrizität.Mit der zunehmenden Verbreitung von KI haben sich Netzwerke über reine Informationskanäle hinaus zu einem Rückgrat entwickelt, das die intelligente Modernisierung von Branchen vorantreibt. Die Veröffentlichung dieser Showcases spiegelt die innovativen Praktiken von Huawei bei der Unterstützung der digitalen und intelligenten Transformation in verschiedenen Branchen wider und demonstriert gleichzeitig die erfolgreiche Umsetzung innovativer Anwendungen.Im Bildungsbereich beispielsweise setzt der globale Smart-Education-Showcase an der Shenzhen Welkin School neue Maßstäbe für das Kooperationsmodell "1+N", das eine hochwertige und gerechte Bildung fördert. Im Finanzbereich übernimmt der Showcase des Financial Intelligent Computing Center bei China Pacific Insurance eine Vorreiterrolle bei der Implementierung von Training und Inferenz großer Modelle und beschleunigt damit die digitale und intelligente Modernisierung von Finanzdienstleistungen. Der Smart-Campus-Netzwerk-Showcase im weltbekannten integrierten Resort-Reiseziel Resorts World Sentosa in Singapur verbessert das digitale Erlebnis für Besucher erheblich und setzt neue Maßstäbe bei der digitalen Transformation.An der Einführungszeremonie nahmen Führungskräfte von Huawei und hochrangige Gäste teil, darunter Jason He, Vorsitzender der Abteilung für Marketing und Lösungsvertrieb im Bereich Unternehmensdatenkommunikation bei Huawei, Yury Yin, Leiter Marketing der Produktlinie Datenkommunikation bei Huawei, Alvin Tan, Bereichsleiter Informationstechnologie bei Resorts World Sentosa (Singapur), Gong Weidong, Direktor der Shenzhen Welkin School, und Wang Hui, Chefexperte für Intelligent Computing Cloud bei der China Pacific Insurance Group.Über 30 Benchmark-Showcases, die dieses Mal vorgestellt wurden, wurden gemeinsam von Huawei und seinen Kunden entwickelt und spiegeln ihre gemeinsamen Erkundungen und praktischen Erfahrungen im Bereich der digitalen und intelligenten Transformation wider. Sie bieten reproduzierbare Erfolgsgeschichten für Branchenkollegen und ermöglichen es Huawei außerdem, Lösungen in realen Geschäftsszenarien weiter zu verfeinern und innovative Angebote mit breiterer Branchenanwendbarkeit zu entwickeln.Diese globalen Benchmark-Showcases stehen Kunden aus aller Welt für Besichtigungen vor Ort offen und bieten einen Einblick aus erster Hand, wie KI tief in Netzwerke integriert ist, um die Effizienz zu steigern und das Benutzererlebnis zu verbessern.Huawei wird auch in Zukunft gemeinsam mit weiteren Kunden und Partnern Innovationen vorantreiben und dabei Erkenntnisse aus globalen Benchmark-Präsentationen nutzen, um bewährte Verfahren zusammenzutragen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777910/Announcing_global_benchmark_showcases_set_standards_industry_excellence.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-und-branchenpioniere-stellen-uber-30-globale-benchmark-showcases-fur-die-digitale-und-intelligente-transformation-im-bereich-der-datenkommunikation-vor-302564720.htmlPressekontakt:Yanqing Zhao,zhaoyanqing7@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/6123894