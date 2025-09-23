14 Prozent Wertverlust seit Januar: Der Dollar fällt so stark wie seit 50 Jahren nicht. Experten warnen vor weiteren Verlusten. So retten Anleger ihre Rendite. Mit US-Aktien war 2025 bislang wenig zu gewinnen - zumindest für europäische Anleger. Während der S&P 500 in Dollar gerechnet rund 14 Prozent zulegte, blieb mit einem in Euro geführten ETF ein mageres Plus von nicht mal einem Prozent übrig. Der schwache Greenback hat die Rendite nahezu aufgezehrt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE