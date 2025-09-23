© Foto: DALL-EZahlreiche Faktoren sind für die außergewöhnliche Schwäche der indischen Währung verantwortlich. Doch gibt es auch einen Hoffnungsschimmer?Die indische Rupie hat am Dienstag ein Rekordtief gegenüber dem US-Dollar erreicht und markierte mit einem Kurs von 88,79 Rupien pro US-Dollar eine neue Negativmarke. Diese Schwäche wird von mehreren Faktoren angetrieben, weswegen die Devise auch die anhaltende Dollar-Schwäche ignoriert habe, sagen Experten. In Kreuzfeuer ist die Rupie geraten, nachdem die US-Regierung außergewöhnlich hohe Zölle auf indische Waren eingeführt hat und die H-1B-Visagebühren massiv erhöht hat, was insbesondere die indische IT-Branche belastet. Erst am Wochenende hatte …Den vollständigen Artikel lesen ...
