Esfira Zaka wurde zum General Manager der litauischen Niederlassung ernannt, ihre Funktion als Group Chief Marketing Officer behält sie weiterhin bei

payabl. plant eine Ausweitung der lokalen Personalbeschaffung, da die Nachfrage nach der vereinheitlichten Finanzplattform und den neu eingeführten Produkten zunimmt

payabl., ein führender europäischer Anbieter von Finanztechnologie, der Zahlungsdienste und Geschäftskonten bereitstellt, verstärkt mit der Registrierung einer neuen lokalen Niederlassung sein Engagement in Litauen. Mit diesem Schritt wird die Präsenz des Unternehmens in Vilnius, wo es bereits seit einigen Jahren mit einem wachsenden Team aktiv ist, formalisiert und Litauen als Drehscheibe von payabl. für das Baltikum und die nordischen Länder etabliert.

Im Zuge dessen wurde Esfira Zaka, Chief Marketing Officer (CMO) von payabl., zum General Manager der litauischen Niederlassung ernannt. Sie wird künftig für das Wachstum und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in der Region verantwortlich sein und direkt an Ugne Buraciene, Group CEO von payabl., berichten.

"Litauen gehört zu den dynamischsten Fintech-Zentren Europas, in dem ein starkes regulatorisches Umfeld, hochqualifizierte Fachkräfte und eine florierende Wirtschaftsgemeinschaft zusammenkommen," so Esfira Zaka, General Manager, Litauen. "Indem wir unsere Präsenz hier formalisieren, schaffen wir die Grundlage, um unser Team zu vergrößern und die steigende Nachfrage nach payabl.one zu bedienen, unserer einheitlichen Plattform, auf der alle Finanzinstrumente vereint sind, die Händler in der Region für die reibungslose Abwicklung ihrer Geschäfte benötigen."

payabl. hat in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum verzeichnet, das durch die Einführung neuer Produkte wie Point-of-Sale-Lösungen (2023), Multi-Währungs-Geschäftskonten (2024) und die Ausgabe virtueller Karten (2025) vorangetrieben wurde. Durch dieses erweiterte Angebot in Verbindung mit der langjährigen Expertise des Unternehmens im Bereich Online-Acquiring ist payabl. bestens aufgestellt, um den Anforderungen von Unternehmen in den baltischen Staaten und Skandinavien gerecht zu werden einer Region, in der die Sektoren Technologie, Mobilität, Gesundheitswesen und E-Commerce rasant expandieren.

Strategisches Zentrum für regionales Wachstum

Litauen ist der Sitz von 282 Fintech-Unternehmen, die mehr als 30 Millionen EU-Kunden bedienen und beinahe 8.000 Fachkräfte beschäftigen was eine Verdoppelung im Vergleich zu vor fünf Jahren darstellt. Außerdem liegt das Land in Bezug auf die Anzahl der Zahlungsinstitute und ausgestellten E-Geld-Lizenzen auf Platz eins in der EU, was es laut Invest Lithuania zu einem der attraktivsten Standorte für die Skalierung von Finanztechnologie macht.

"Litauen verfügt über alle Voraussetzungen, um ein regionaler Knotenpunkt für unser Unternehmen zu werden," ergänzte Ugne Buraciene, Group CEO von payabl. "Ich bin selbst Litauer und sehr stolz darauf, dass payabl. hier Wurzeln schlägt. Ich freue mich darauf zu beobachten, wie unser Team wächst und gedeiht."

Die baltischen Länder und ihre Nachbarstaaten zählen zu einigen der am schnellsten wachsenden Märkte der europäischen Wirtschaft. Besonders die Sektoren Technologie, E-Commerce und Mobilität verzeichnen ein rasantes Wachstum und Länder wie Schweden, Estland und Polen haben hohe Investitionen in die digitale Infrastruktur getätigt. Nicht zletzt aus diesem Grund sind sie heute Heimat einer neuen Generation von wachstumsstarken Unternehmen.

Die günstige Lage Litauens, das zentral an der Schnittstelle dieser Märkte gelegen ist, sowie das unternehmensfreundliche Umfeld und der große Pool an hochqualifizierten Tech-Fachkräften machen Vilnius zu einer idealen Basis, um Händler in der gesamten Region zu bedienen. Von hier aus wird payabl. sein Team weiter verstärken und Unternehmen, die sichere, skalierbare und flexible Lösungen benötigen, innovative Finanzdienstleistungen anbieten.

payabl. vergrößert aktiv sein Team in Litauen und ganz Europa. Besuchen Sie die Karriereseite des Unternehmens, um offene Stellen zu erkunden.

Über payabl.

payabl. ist ein Anbieter von Finanztechnologie, der Zahlungs- und Geschäftskonten für Unternehmen jeder Größe anbietet, mit denen sie Online- und persönliche Zahlungen akzeptieren, Geschäftskonten in mehreren Währungen verwalten, virtuelle und physische Karten ausstellen und auf mehr als 300 lokale und alternative Zahlungsmethoden zugreifen können. payabl. setzt auf eine Kombination aus eigener Entwicklung und strategischen Partnerschaften und bietet sichere, konforme und skalierbare Finanzlösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Abläufe zu optimieren und international zu expandieren. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in London, Amsterdam, Frankfurt, Limassol und Vilnius.

