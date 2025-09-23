© Foto: J. David Ake/APNach den rückläufigen Verkaufszahlen in Europa und den USA ist der hoch verschuldete Brau-Konzern enorm unter Druck, für Erfolgsmeldungen zu sorgen. Nun wagt Heineken einen riskanten Schritt.Die niederländische Brauerei Heineken wird das Getränke- und Einzelhandelsgeschäft von FIFCO für 3,2 Milliarden US-Dollar kaufen und verstärkt damit seine Präsenz in Mittelamerika, hieß es am späten Montag. Heineken wird dadurch Costa Ricas hundertjährige Biermarke Imperial sowie ein Erfrischungsgetränkegeschäft mit eigenen Marken besitzen und eine Abfülllizenz von PepsiCo. erhalten. Süd- und Mittelamerika sind für eine führende Brauerei wie Heineken angesichts rückläufiger Verkaufszahlen in Europa und …Den vollständigen Artikel lesen ...
